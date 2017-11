Levenloos lichaam van vermiste Maria uit Den Haag gevonden

UpdateDe politie heeft dinsdagmiddag het levenloze lichaam van de vermiste Portugese vrouw Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana (48) gevonden. De vrouw, die in Den Haag woonachtig was, werd sinds 28 augustus vermist.

De politie trof het lichaam dinsdagmiddag aan in het water van recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, vlakbij de Kogerpolderbrug bij het Starnmeer. Sinds haar vermissing werd de vrouw op grote schaal gezocht. Er werd eerder al drie keer in het water gezocht, onder meer langs de Neherkade in Den Haag.

Het aangetroffen lichaam wordt vandaag onderzocht. De politie verwacht dat uit dit onderzoek de doodsoorzaak van Maria naar voren komt.

Hoewel het lichaam dinsdagmiddag al aangetroffen werd, is het nieuws vandaag pas bekend gemaakt. ,,Het kan zijn dat het nieuws is achtergehouden voor onderzoeksbelang of omdat eerste de familie geïnformeerd moest worden'', aldus de woordvoerder van de politie

Ex-partner

De 43-jarige ex-partner van de vermiste vrouw uit Den Haag is op woensdag 11 oktober in dit onderzoek al aangehouden op verdenking van moord dan wel doodslag. Hij zit nog steeds vast. De recherche heeft aanwijzingen dat de man betrokken is bij de verdwijning van Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana.