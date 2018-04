Levensgenieter neemt zijn pitpoezen (op canvas) mee naar Monaco

Video Genieten van zeilschepen in zonnige Scheveningse haven

13:11 Het was gisteren voor de liefhebbers van klassieke zeilschepen genieten in de haven van Scheveningen. Een aantal deelnemers dat meedoet aan de Race of the Classics maakte onderweg naar eindbestemming Rotterdam na een bezoek aan het Engelse Ipswich een tussenstop in Scheveningen. Race of the Classics is het grootste studenten zeilevenement van Europa, waarbij teams van verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland een wedstrijd zeilen.