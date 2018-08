Levenslustige vrouw vol flair en makelaarsinstinct

De Haagse Mary de Vreugd (9 augustus 1952 - 3 augustus 2018) was pas 28 toen ze weduwe werd. Haar man, Ferry Vermeulen (32), had op het voetbalveld een hartaanval gekregen. Mary was een aantrekkelijke verschijning en niet op haar mondje gevallen. Iedere aanbidder die dacht bij de jonge weduwe een kans te maken werd afgepoeierd. Maarten van der Heijden aanvankelijk ook. ,,Wat ben jij mooi!'', zei hij toen hij Mary voor het eerst ontmoette in de sauna aan het Savornin Lohmanplein. ,,Dat kan ik van jou niet zeggen'', gaf Mary hem lik op stuk. Toch werd het liefde. De oud-marineman trok bij haar in. In het driekamerflatje aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen werd een bureau in de woonkamer gezet en Marma (Mary en Maarten) Vastgoed opgericht. Dat het een groot en succesvol bedrijf zou worden wist nog niemand.