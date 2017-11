Lex Schoenmaker en Allie Simonis op lijst CDA

Campagneleider Michel Rogier is blij dat het CDA-bestuur heeft gekozen voor continuïteit. ,,Vier jaar geleden hebben we als CDA Den Haag onze kandidatenlijst flink op de schop genomen. Met deze mensen gaan we nu door. Ik denk dat stabiliteit en continuïteit nu juist heel belangrijk zijn in de politiek.''



De eerste nieuwkomer staat bij het CDA op zes. Astrid Frey is een kandidate die al wat jaren meedraait binnen de partij en over veel internationale ervaring beschikt. Kavish Partiman (nummer zeven opde lijst) is ondernemer in de Weimarstraat en betrokken bij winkeliersverenigingen in Regentessekwartier, Transvaal en Schilderswijk. ,,Hij is een Hindoestaanse Hagenaar’’, zegt Rogier. ,,Een heel talent-volle knul’’.