LGBTQI+ vlag in het Haagse Huijgenspark weer vernield

Lokale boodschap­pen­ser­vi­ce Recht­streex opent eerste fysieke winkel in Den Haag

Op zaterdag 26 maart opent Rechtstreex, dat boodschappen direct van lokale boeren levert, hun eerste fysieke winkel aan de Weimarstraat in Den Haag. Het bedrijf had al verschillende ophaalpunten in de regio, maar heeft nu dus voor het eerst een winkel waar klanten hun lokale boodschappen kunnen doen.

18 maart