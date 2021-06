Libanontribunaal is blut en dreigt te verdwijnen: ‘Als er geen hulp komt moeten we na juli stoppen’

VIDEO Zieke Haagse vader slaapt met drie kinderen op grond in kantoor: ‘Ik kan ze toch niet op straat laten!’

1 juni De 67-jarige Hamouch uit Den Haag is wanhopig. De vader kwam eind vorig jaar op straat te staan met zijn drie jonge kinderen, nadat de man in wiens huis hij woonde op tragische wijze overleed. Voor noodopvang komt hij niet in aanmerking omdat de gemeente vindt dat hij dat zelf kan regelen binnen zijn ‘sociaal netwerk’. Maar dat heeft hij niet. De vader slaapt nu met zijn kinderen op de grond in een kantoor. ,,Ik ben zo moe.’’