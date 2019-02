Libische ambassade trekt boetekleed aan: ‘Boetes? Dat is gisteren opgelost’

Marechaus­sees lopen honderd kilometer over strand voor onderzoek naar hulphonden bij PTSS

14:36 Twee marechaussees lopen komende week een immense tocht om geld op te halen voor onderzoek naar de inzet van hulphonden bij veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vrijdag arriveren ze in Scheveningen. Rick Bouhuys en Anthony de Wijs hebben dan, als het goed is, in 48 uur 103 kilometer over het strand afgelegd.