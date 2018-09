Lichaam gevonden in het Haagse Bos

Kinderop­vang­cen­tra in de regio houden stints voorlopig in gebruik

17:38 Kinderopvangcentra in de regio Haaglanden zijn verdeeld over het blijven gebruiken van zogenoemde stints, elektrische bakfietsen waarin kinderen vervoerd worden. De bakfietsen kwamen in opspraak nadat vanochtend vier kinderen om het leven kwamen bij een ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij een stint van een kinderdagverblijf was betrokken.