Lichaam in Scheveningse haven is vermiste Randy Evers

Zoektocht

De politie en Defensie zochten gisteren nog met man en macht naar de vermiste Randy Evers. De 61-jarige man uit Rotterdam werd zaterdag voor het laatst gezien op de Dr. Lelykade in Scheveningen. Hij had daar te voet een restaurant verlaten. De politie hield er gisteren rekening mee dat Evers in het water was gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.