Lichaam in woning aan Valkenboslaan gevonden na melding van wateroverlast

VAN WIEG TOT GRAF Eigentijd­se ontwerper Cor was wars van dikdoene­rij: ‘Het is de kat die schuilt voor onweer’

20:04 De eigentijdse ontwerper was wars van dikdoenerij. ,,Het is kracht en spanning'', analyseerde een kenner op tv. ,,Het is de kat die schuilt voor onweer'', zei de beeldhouwer. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Cor Dam (1935 - 2019)