Lichaam van 26-jarige vrouw gevonden in park Wassenaar, politie doet onderzoek

Bewoner met hamer op hoofd geslagen en in been geschoten: 6 maanden cel voor overvaller

15 juni Voor twee zeer gewelddadige woningovervallen in Den Haag en Friesland, verkleed als PostNL-medewerker, moet een 23-jarige Hagenaar 12 maanden (6 voorwaardelijk) de cel in. Een slachtoffer werd met een hamer op zijn hoofd geslagen en in zijn been geschoten.