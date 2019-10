Lichaam van man (51) gevonden in woning Zwartsluisstraat, Maaslander (32) aangehouden

Het stoffelijk overschot werd op maandag 14 oktober in de woning gevonden, nadat de politie was gealarmeerd. Er werd onderzoek gedaan, een misdrijf kan niet worden uitgesloten.

Het onderzoek heeft ook geleid naar de aanhouding van een 32-jarige man uit Maasland. Hij zit momenteel nog vast voor verhoor. Of de twee mannen elkaar kennen, is niet duidelijk. Een politiewoordvoerster kan niet meer kwijt over de vondst en de aanhouding. ,,Omdat het onderzoek nog loopt, moeten we daar terughoudend in zijn.‘’