Lichaam van man gevonden in water vlakbij station Hollands Spoor, reanimatie mocht niet baten

De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht. ,,Dat is nog in volle gang”, laat een woordvoerder weten. Zeker is in elk geval dat er geen sprake is van een misdrijf. Hoe het slachtoffer dan wel om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. ,,Daar doen we nog onderzoek naar.” Ook de identiteit en de leeftijd van de man is niet bekend gemaakt.