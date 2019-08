Lichaam van prinses Christina opgebaard in Koepel van Fagel bij paleis Noordeinde

Update Hoger beroep ‘oberschop­pers’ loopt vertraging op, rechtbank wil derde deskundige horen

13:58 De behandeling van het hoger beroep van de Nederlandse broers Arash en Armin N. over de mishandeling van een ober in Praag, loopt vertraging op. Het gerechtshof wil een derde deskundige horen over de verwondingen van slachtoffer Mirek Vitek, zo is net besloten. De zaak gaat nu pas 1 oktober verder.