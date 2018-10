Lichaam van vermiste man (42) in water aan Leidsekade aangetroffen

Knappe koppen uit de regio naar Elite Model

De Haagse regio heeft er weer twee topmodellen in spe bij. De Haagse Oscar Slagveer en Zoetermeerder Kevin Gaal (beiden 18) zijn afgelopen zaterdag uit een massa mooie mannen gekozen voor de Elite Model Look Nationale Casting op 6 oktober in Amsterdam. Het is de halve finale van Elite Model Look, een beroemde internationale modellenwedstrijd.