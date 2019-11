Lichaam vermiste Karin Heemskerk gevonden

Even vragen aan Sinter­klaas: 'Geen idee hoe oud, maar vieren doen we'

18:19 Nederlandse kinderen moesten het een héél jáár zonder Sinterklaas zien te rooien... Gelukkig komt hij op 16 november weer aan in Apeldoorn en sommige gemeenten, zoals Maasdijk, hebben hem een weekje later op bezoek. Tussen de drukke voorbereidingen in zijn riante Spaanse kasteel door, heeft hij tijd om onze vragen telefonisch te beantwoorden.