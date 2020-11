Lichaam vermiste Niek de Graaf gevonden in park Clingendael

Terug naar de Prins Hendrik­straat: Gratis knip- en scheer­beurt voor zorgperso­neel in de barbershop van Mike

14:00 Voor de derde keer tijdens de coronacrisis trekt deze krant naar de Prins Hendrikstraat in Den Haag en peilt er de stemming onder ondernemers. De horeca staat weer in de afhaal- en bezorgstand. De winkels zijn business as usual, maar de kapper is een actie begonnen en knipt en scheert zorgpersoneel voor niets. Een impressie.