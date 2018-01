‘Lichamelijk en mentaal sterker door Pullka’

Pullka.. Nog nooit van gehoord!

,,Dat kan kloppen: de les die ik zaterdag geef op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin is de eerste wereldwijd. Sleeën is de oudste sport ter wereld, maar een slee hoeft niet alleen gebruikt te worden in de sneeuw. Ermee over het strand lopen werd niet eerder als sport beoefend.’’



Hoe is Pullka ontstaan?

,,In 2015 verongelukten twee vrienden tijdens een poolexpeditie. Marc en Philip deden in Noord-Canada belangrijk klimaatonderzoek. Om ze te herdenken, liep ik een jaar later met hun trainingsspullen een tocht van Hoek van Holland naar Den Haag. Over het strand en door de duinen verplaatste ik mij met een slee, een harnas en stokken. Lichamelijk werd ik sterker en mentaal kwam ik buiten tot rust.’’



Welke spieren worden getraind?

,,Doordat je een harnas draagt, train je je benen en automatisch ook je romp-, bil-, rug-, buik- en armspieren.’’



Moet je sportief zijn om mee te kunnen doen?

,,Nee, iedereen die kan wandelen kan meedoen aan Pullka. Het mooie van de sport is dat je het zo extreem kan maken als je zelf wilt. Je kunt iets meer of juist minder zand in de slee doen. En over hard zand lopen is minder zwaar dan door zacht zand lopen.’’



Waar kunnen geïnteresseerden zich aanmelden?

,,Op de website pullka.com staan mijn gegevens. Wie mee wil doen kan mij whatsappen of bellen. De eerste les is gratis.’’