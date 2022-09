Licht gaat uit in de kassen: ‘Veel minder bloemen, planten, groenten en fruit’

Van ‘supergoor eerste biertje’ naar eigen brouwerij en twee bars: Kompaan bestaat tien jaar

Hun allereerste biertje werd in eigen keuken gebrouwen en was ‘supergoor’. Nauwelijks te bevatten als je tien jaar later ziet hoe groot de Haagse bierbrouwerij Kompaan is geworden. Sinds kort is er een nieuwe horecafiliaal aan de Torenstraat. ‘Hoe vet is het om je eigen biertje te drinken?’

