Licht, ruimtelijk en een warme Afrikaanse sfeer in het Haagse huis van Frieda

Frieda kocht het huis april 1993 toen ze van Groningen naar Den Haag verhuisde voor haar werk. Eerst woonde ze nog kort in een huurhuis in de Archimedesstraat en de buurt beviel haar zo goed dat ze hier ook een huis wilde kopen. ,,Dat viel destijds nog niet mee. Ik had al veel huizen bezichtigd en ook hier waren veel kapers op de kust. Wat dat betreft leek het wel een beetje op de situatie van nu. Maar uiteindelijk is het dus toch gelukt.”



Ondanks de staat van het huis, het ontbreken van centrale verwarming en de lelijke vloerbedekking voelde het voor Frieda als thuis. ,,Ik zag meteen de potentie. De hoge plafonds en de lichtinval maken het heel ruimtelijk. Mijn inmiddels ex-man en ik hebben het huis heel geleidelijk opgeknapt en ook het interieur is met de jaren gegroeid. Dat is een heel proces geweest.”