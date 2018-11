Lichtpuntje voor mensen met prostaatkanker

Het gaat hier niet om het redden van levens, want de methode is alleen geschikt voor patiënten zonder uitzaaiingen. En die hebben een goede levensverwachting, zegt Hanja de Jager, radiotherapeut-oncoloog bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Wél gaat het om het voorkomen van veel ongemak. Het plaatselijk toepassen van brachytherapie lijkt een uitkomst voor patiënten voor wie er eigenlijk geen echt goede optie was.



Voorheen was het voor mensen bij wie de tumor is teruggekeerd kiezen tussen twee kwaden: verwijdering van de prostaat of hormoontherapie. Maar dat laatste wordt afgeraden, verklaart De Jager. ,,Want de risico's zijn te groot, vooral als het gaat om plassen. Van de patiënten die al bestraald zijn, krijgt het merendeel daar problemen mee na een operatie.'' Hormoontherapie biedt wel soelaas voor een bepaalde periode, door de groei van de kankercellen (tijdelijk) te stoppen, maar de tumor verdwijnt er niet door.