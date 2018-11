Lichtshow Binnenhof wellicht permanent

OM: ‘Haagse sham­poodief moet twee jaar naar veelple­gers­kli­niek’

10:50 Het Openbaar Ministerie in Den Haag wil dat de 28-jarige Hagenaar Yriy M. (28) twee jaar wordt opgenomen in een veelplegerskliniek. M. haalde volgens de politie hele winkelschappen met shampoo leeg als hij toesloeg in winkels in Den Haag en Rijswijk. Tientallen flessen verdwenen in één keer in de bigshopper waarmee hij op dievenpad ging.