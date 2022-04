Lid Oekraïens team Invictus Games omgekomen: ‘Iedereen die niet in een rolstoel zit is terug aan het front’

‘Prins Harry komt met Meghan Markle naar Den Haag, eerste trip samen sinds ze braken met konings­huis’

Prins Harry verschijnt volgende week vrijdag samen met Meghan Markle in Nederland, zo weet de Engelse krant The Mirror te melden. Het koppel zal aanwezig zijn bij de opening van de Invictus Games in Den Haag. Voor Harry en Meghan wordt dit de eerste reis samen buiten de Verenigde Staten, sinds ze de afgelopen jaren afstand deden van de koninklijke familie in Engeland.

