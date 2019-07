Lidl wil winkel openen in voormalig pand Rock Palace

De gemeente bevestigt dat Lidl een vergunning heeft aangevraagd en dat die momenteel in behandeling is. Lidl moet komen in het iconische pand waar dertig jaar lang muziekwinkel Rock Palace zat. Die zaak ging onlangs dicht na een faillissement, waarschijnlijk wordt een doorstart gemaakt op de Binckhorst.



Eerder deze week werd al bekend dat er een Jumbo komt in winkelpand De Markies in de Grote Marktstraat in Den Haag. Nadat Marks & Spencer daar twee jaar geleden vertrok, kwamen in het vier verdiepingen tellende warenhuis steeds tijdelijke outletwinkels van Gaastra, Supertrash en tot voor kort Expo. Een permanente invulling werd niet eerder gevonden.