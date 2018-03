Liebermann betuigt liefde aan Nederland

Liebermann was tijdens een eerste reis naar Nederland al getroffen door de schoonheid van het land. In plaatsen als Delden, Dongen, Zweeloo en Scheveningen vond hij zijn eigen Barbizons: plekken waar de tijd nog geen vat op had gekregen. Terwijl in Duitsland en Frankrijk de industrialisatie om zich heen sloeg, was in Nederland alles nog pais en vree.



Benno tempel, directeur van het Gemeentemuseum, noemt Liebermann de Monet van Duitsland. ,,In zijn land is hij een grootheid'', zegt hij. ,,Alle grote stadsmusea hebben werk van hem. Het zijn publiekstrekkers voor die musea, daarom staan ze ze niet graag af. Toch hebben wij enkele bijzondere bruiklenen gekregen zoals het schilderij van de papegaaienman uit Essen. Die was destijds een bekende attractie in Artis.''



Uit De papegaaienman spreekt ook zijn vriendschap met de Haagse School-schilder Josef Israels en diens zoon Isaac. Ook Isaac heeft een papegaaienoppasser geschilderd, maar dan in de Haagse dierentuin. Onbekend is wie eerder was met zijn schilderij, maar ze moeten elkaar hebben geïnspireerd.



Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum gaat veel aandacht uit naar de werken die Liebermann in Nederland heeft gemaakt. De zee was een dankbaar onderwerp. Ja, er stak soms een storm bij hem op, maar de Duitser was toch meer een mooiweerschilder. Als geen ander bracht hij de opkomst van de badcultuur en de toename van vrije tijd in beeld. Hij schilderde badende jongens, ruiters in de branding, een jager in de duinen en zomerse strandtaferelen met wapperende Nederlandse vlaggetjes. De sfeer van een lome stranddag vatte hij in zachte kleuren. Wie de schilderijen ziet, kan de Noordzee bijna ruiken.



Blikvanger op de tentoonstelling is Rustpauze in het Amsterdamse weeshuis, dat het Städel Museum in Frankfurt voor het eerst in zijn bestaan heeft uitgeleend. Een lieflijk tafereel van bordurende en spelende meisjes in zwart-rode jurkjes op een zomerse binnenplaats. Terwijl de meisjes in de weeshuizen een hard bestaan leidden, wist Liebermann er toch een uiterst vriendelijke afbeelding van te maken. Uit zijn werk spreekt de liefde voor de meisjes, net als alle andere door hem geschilderde ambachtslieden, landarbeiders, badgasten en de tennis spelende elite. Een echte alleman(d)svriend dus.



T/m zo 24 juni, Gemeentemuseum, Den Haag.



