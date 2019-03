Lief-en-leedstraatjes: Succes kent vele vaders

Doordat buren elkaar helpen kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Dat scheelt miljoenen aan zorghulpverlening. Zodoende wordt ieder initiatief waarbij mensen mekaar helpen gezien als een winstpakker. De bewoners van een lief-en-leedstraatje krijgen een klein potje om uitgaven uit te doen, zoals een bloemetje of het organiseren van een activiteit. ‘Potje’ klinkt niet echt royaal. Met minimale middelen maximaal rendement, zal de gedachte op het gemeentehuis zijn. Kosten drukken.



Dat dit een niet onbelangrijke reden is voor het gemeentelijk enthousiasme voor deze straatvorm zeggen ze er nooit bij, al die notabelen die langskomen met bossen bloemen en felicitaties als een lief-en-leedstraat wordt geopend. Het scheelt handen aan het bed; de buurt steekt die handen uit de mouwen. Je kunt je afvragen of dit wel in de haak is. Of juist heel erg mooi en solidair.