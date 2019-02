Lief-en-leedstraatjes voor extra verbondenheid in straat

In zo'n lief-en-leedstraat neemt een aantal buren het voortouw om het onderlinge contact te verbeteren. ,,Met een klein potje geld op zak kunnen ze zieke buren een bloemetje brengen, kennismaken met het nieuwe echtpaar verderop of kleine activiteiten organiseren", vertelde wethouder Kavita Parbhudayal gisteren bij de aftrap in café Van Beek aan de Turfmarkt. ,,In Rotterdam werkt dit project al een paar jaar heel goed.”



Hoewel de wethouder een stad vól lief-en-leedstraatjes wel voor zich ziet, wordt in Den Haag begonnen in drie wijken: Leidschenveen-Ypenburg, de Schilderswijk en Bezuidenhout-West. In elke buurt is een zogeheten 'gangmaker' gekozen. Zij kregen van de wethouder gisteren 75 euro overhandigd.



Tijdens de proef worden de gangmakers gestimuleerd een straatnetwerk op te bouwen en zo te weten te komen met wie in de straat het niet zo goed gaat en wie extra aandacht kan gebruiken. ,,De straatjes moeten bijdragen in het terugdringen van eenzaamheid.”



