Liefde op het eerste gezicht bij Sapore: troost u bij het afhaalloket

Vraag bij het nieuws Wat is de winst van een vuurwerklo­ze jaarwisse­ling?

31 december In 2020 is alles anders en daar valt op de valreep ook de jaarwisseling nog onder. Vanwege het vuurwerkverbod zijn er dit keer tijdens oud en nieuw geen knallen te horen en vuurpijlen te zien. Wat is daar de winst van? We gaan op zoek naar het antwoord in de rubriek Vraag bij het nieuws.