Liefde tussen Bob en Truus gedijde goed dankzij mancave:‘Hij had plek nodig om alleen te kunnen zijn’

Bob was de zoon van een tennisleraar die dertig jaar les gaf op tennispark Berg en Dal dat in de Bosjes van Pex ligt. Een klein stukje natuur midden in de stad waar kleine Bob, met verrekijker en vogelboek, zichzelf goed wist te vermaken. Als vanzelfsprekend leerde hij vanaf z’n vijfde een balletje slaan.

Bob was een natuurtalent. Hij was een hele goede tennisser maar geen killer. Tennis was een spel dat je, net als het leven, gewoon moest spelen. Hij vond het onbestaanbaar dat mensen ruzie konden maken over een in, of uit, geslagen bal.

Paplepel

Niet alleen de sport kreeg hij met de paplepel ingegeven. Bob wist als tiener al veel van baanonderhoud en het reilen en zeilen van een tennispark. School was een bezoeking. Na zeven jaar verliet hij, zonder diploma, de mulo om vervolgens met vlag en wimpel te slagen op de opleiding voor tennisleraren.

Volledig scherm De vader van Bob Dekkers aan het werk als tennisleraar © Privéfoto

Toen zijn vader, begin zestiger jaren, op de grens van Den Haag en Rijswijk in Bos Overvoorde een nieuw tennispark begon, startte een familiebedrijf met Bobs moeder achter de bar en Bob die direct uit school kwam helpen. Tennissen was destijds nog niet voor iedereen weggelegd. Het was een elitaire sport met tennisleraren die eruit zagen als personages uit The Great Gatsby.