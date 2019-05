Liefde voor metalen ballen staat centraal bij Amicale Boule d’Argent

Club van het jaarLeo Pluijm (73) ontdekte petanque, hoe kan het ook anders, op de camping en is inmiddels veertig jaar lid van Amicale Boule d’Argent (ABA), de Rijswijkse Petanque Club. ,,Het is allang geen ouwelullensport meer.’’ Zijn verenging maakt onder andere op Facebook actief campagne voor haar nominatie voor de verkiezing van ‘Club van het Jaar 2019’.

Leo en zijn vrouw Wilma (71) ontmoetten elkaar al voordat ze vier decennia geleden samen lid werden van een Haagse petanquevereniging. Wat volgde was 43 jaar liefde voor elkaar en voor de metalen ballen. ,,Op de vereniging heb ik mijn sociale contacten’’, aldus Wilma. ,,Ik ken iedereen en iedereen kent mij. Ik ben er langzaam in gegroeid en ben onderhand een meubelstuk.’’

Het stel maakte, als zoveel Nederlanders, op het kampeerterrein kennis met de sport. Leo: ,,Mijn buurman vroeg of ik drie weken op zijn honden wilde passen, terwijl hij met zijn vrouw doorreed om in Frankrijk vakantie te vieren. Bij terugkomst had hij als bedankje een jeu-de-boulessetje meegenomen. Ik had de sport eerder gezien op de camping, maar ik vond het toen helemaal niks. Dit keer ging ik met andere mensen op de camping spelen en beviel het goed’’, aldus Leo, wiens twee dochters ook jarenlang lid waren van de Rijswijkse Petanque Club.

Hét petanquespel

Ze pakken het op de Rijswijkse banen wel iets anders aan dan het gemiddelde potje op de camping. ,,De naam jeu de boules is een verbastering en is een verzamelnaam voor alle spellen met metalen ballen. Wij spelen petanque, hét petanquespel.’’

Pluijm zocht na zijn vakantie een vereniging, vond die in de Haagse De Goede Worp en was daar zo’n drie jaar lid. ,,Met een groepje vonden wij dat er te weinig werd gedaan voor de wedstrijdspelers, dus stapten we over naar Rijswijk.’’ Hij is bezig aan zijn derde periode als voorzitter en is in totaal al vijftien jaar eindverantwoordelijke. De club telt acht binnenbanen en zo’n dertig stuks in de open lucht.

Quote Nadat iemand een tegenstan­der heeft ingemaakt, of juist heeft verloren, is er tijd voor een drankje en gezellig­heid Leo Pluijm, Lid van Amicale Boule d’Argent

De vereniging gooide dit seizoen hoge ogen door in haar eerste seizoen op het hoogste niveau (topdivisie) als tweede te eindigen. De club stond lang op de eerste plek, maar door een nederlaag tegen regerend kampioen Les Cailloux ging de titel weer naar Zeist. De Rijswijkers eindigden als tweede. ,,We zijn heel trots op dat resultaat.’’

Kees Koogje, lid van ABA, was al succesvol op Europese- en wereldkampioenschappen en werd dit seizoen opnieuw Nederlands kampioen in de tête-à-tête. Ook in andere speelvormen was hij al de beste. Zweeds international Matilda Boström maakte afgelopen week namens de vereniging nog haar opwachting op het WK in Spanje.

Uitermate Gezellig

Bij de Rijswijkse vereniging draait het niet alleen om de wedstrijdsporters. ,,We hebben ontzettend veel jonge leden die ook recreatief spelen. Petanque is geen ouwelullensport meer, de leeftijd varieert bij onze vereniging van 20 tot in de 80 jaar’’, aldus Pluijm. ,,Laatst hebben we met de leden de kantine gepimpt. Nadat iemand een tegenstander heeft ingemaakt, of juist heeft verloren, is er tijd voor een drankje en gezelligheid. De mensen op de vereniging maken het uitermate gezellig’’, aldus Leo Pluijm, die in het verleden ook deel uitmaakte van het wedstrijdteam. ,,De laatste tijd ben ik recreatief bezig. Een beetje rommelen, hobbyen en werken. Het petanque schiet er dan nog weleens bij in.’’

Wereldkampioenschappen De Amicale Boule d’Argent (Rijswijkse Petanque Club) is niet alleen op haar eigen banen aan het Lupinepad actief. Leden van de vereniging maken ook hun opwachting op Europese- en wereldkampioenschappen en tijdens de reguliere competitie. Regelmatig wordt er op recreatieve basis een bezoek gebracht aan andere verengingen, zoals in België. Om het jaar staat er ook een uitje naar Frankrijk op het programma, terwijl de Fransen in het jaar daarop in Rijswijk op bezoek komen. De club heeft een vriendschapsband met de petanquevereniging uit Dammarie-sur-Saulx, onder de rook van Bar-le-Duc in Noord-Frankrijk. De Nederlanders en Fransen werpen met elkaar al twintig jaar een balletje, wisselen ervaringen uit en nestelen zich daarna op het terras. Voorzitter Leo Pluijm: ,,Dat dorpje is zo groot als de asbak op mijn vensterbank, het is echt een stip op de kaart. Via een oud-lid, dat daar een vakantiehuisje heeft, is dat contact gegroeid.’’ Het is voor de leden van de Rijswijkse Petanque Club niet altijd eenvoudig om met de Fransen te communiceren. ,,Maar met handen en voeten kom je heel ver’’, weet Pluijm.

