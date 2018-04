'Liefdesbankje' staat nu symbool voor hoop

Het bankje in Den Haag waar Ellis en Bernie in 1942 verliefd op elkaar werden, is gisteren officieel gedoopt tot 'hun' bankje. ,,Nu staat het symbool voor de hoop die Joden hadden tijdens de oorlog."

Jeugdliefdes Ellis Cohen Paraira en Bernie Spier zien elkaar voor het laatst in juli 1942. Ze moeten daarna beiden onderduiken en bedenken een plan. Beiden houden ze een dagboek bij, zodat ze elkaars leven tijdens de oorlog kunnen nalezen wanneer ze weer herenigd zijn. Ze spreken af elkaar weer te zien na hun onderduiking. Op hun vaste plek: het bankje in het Belgisch Park tussen waar nu de Antwerpsestraat en Gentsestraat liggen. Op 20 juli 1943, dinsdagmiddag om 16.00 uur, keert Ellis, zoals afgesproken, terug naar het bankje waar ze verliefd werd. Drie maanden lang komt zij wekelijks terug naar deze plek, maar haar Bernie komt niet. Pas jaren later blijkt dat hij met zijn hele familie is opgepakt in Amsterdam en naar een kamp is gebracht. Hij heeft de oorlog niet overleefd.

Dit verhaal over hoop en liefde in een tijd van discriminatie, haat en oorlog staat nu symbool voor vele liefdesverhalen uit die tijd. Het bankje van Ellis en Bernie heeft een gedenkplaat en een stoeptegel met toelichting over het koppel gekregen. Ellis emigreerde na de oorlog naar Israël, trouwde en kreeg een dochter: Shula Mit Bitran. Zij woont de presentatie bij van de gedenkplaat op het bankje.

Quote Op hun laatste avond kwamen mijn moeder en Bernie samen om te huilen Shula Mit Bitran

,,Op hun laatste avond kwamen mijn moeder en Bernie samen om te huilen", vertelt Shula. ,,Het is treurig dat het zo is afgelopen. Nooit meer zouden mensen de dupe mogen worden van irrationele haat, zoals dat met de Joden gebeurde." De Haagse wethouder Karsten Klein sluit zich aan bij de woorden van Shula. ,,Door verhalen als deze te vertellen en te herinneren, houden we hoop."

Ook Aviv Shir-On van de Israëlische ambassade spreekt. ,,Dit is een vreselijk verhaal over onschuldige mensen die de gruwelijkheden van de oorlog moesten meemaken. Daarom is het zo belangrijk dat dit monument er is. Want naast dit verhaal zijn er nog veel meer."

Les

Ook leerlingen van basisschool Willem de Zwijger in Scheveningen zijn aanwezig. Zij hebben les gehad over discriminatie en jodenvervolging naar aanleiding van het verhaal van Ellis en Bernie. De ambassadeur spreekt hen toe: ,,De jonge generatie moet zorgen dat zo'n verhaal zich niet herhaalt. Dit waren jonge, liefhebbende mensen die dit ten onrechte hebben moeten meemaken."