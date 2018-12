Liefdesslotjes sympathiek, maar ze moeten toch weg

Schade

In Amsterdam is bijvoorbeeld al veel schade aan hekken en bruggen door het gewicht van massa’s sloten op één plek.



,,De geteisterde Staalmeestersbrug in Amsterdam, op Google Maps al terug te vinden als Love Lock Bridge, kan de liefdeslast geregeld niet meer dragen. Amsterdammers gaan nu zelf de brug al met een slijptol te lijf.’’Becijferd is dat Amsterdam per jaar 50.000 euro schade heeft door romantische slotjes, aldus Holman die zo’n scenario ook voor haar stad Den Haag vreest.



In Den Haag gebeurt het ophangen van sloten nog niet op grote schaal, aldus het college. Daarom laat zij die alleen verwijderen als zij goed onderhoud in de weg zaten of de aanblik lelijk maakten.



Begin 2019 gaat de bezem er echter doorheen. ,,Hoewel het college deze traditie in wezen als sympathiek en onschuldig ziet, is het college ermee eens dat voorkoming van erger wenselijk is.’’ Daarom gaan alle hangende slotjes aankomend jaar in de ban.



