Liefdesverdrietpsycholoog Hester: ‘Kerst is extra koud voor mensen die kampen met liefdesverdriet’

Wat is dat toch met die kerstdagen?

,,Liefdesverdriet is altijd al hartverscheurend, maar zeker met kerst. Of je nou verlaten of de verlater bent, deze dagen zijn pijnlijk. Voor sommigen zelfs ondraaglijk. De één wordt overmand door herinneringen aan een kersttijd met een geliefde. Een ander is net gescheiden en is zijn kinderen nu een van de kerstdagen kwijt aan de ex-partner. Opeens moet je het zelf vormgeven in zo’n leeg, ‘afgebrand’ huis. Doe dat maar eens. Onder die omstandigheden wordt kerst extra koud.’'