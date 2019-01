Liefhebbers Kauwe Klauwe somber over doorgaan traditie

Maurice van der Toorn leunt tegen zijn mintgroene baby-Puch uit 1954. Met in zijn handen een stapeltje geplastificeerde stencils waarop we lezen hoeveel milieuvervuilende vliegtuigen er dagelijks opstijgen en landen. Achterliggende gedachte: dan kan die ene rit per Puch of Tomos er ook nog wel bij. Helaas voor Van der Toorn denkt het Haagse stadsbestuur daar anders over. Er gaan steeds meer stemmen op om Kauwe Klauwe, de jaarlijkse brommerrit van Scheveningen naar het centrum van Den Haag, vanaf volgend jaar niet meer toe te staan. ,,Het is puur een machtsspel’’, sombert de 50-jarige Hagenaar, die zoveel plezier beleeft aan zijn hobby. Hij wijst op een door hem gemonteerd zitje: ,,Vrouwen vinden het prachtig. Springen spontaan achterop.’’

Plantaardig

Op deze zondagmiddag, waar de rit zijn naam alle eer aandoet (gure wind, vijf graden, regen), vinden veel meer deelnemers dat ‘ze’ van ‘onze’ traditie moeten afblijven. Zoals Leo van Kester (69) uit Wateringen. ,,Ook op deze oldtimers kun je schoon rijden. Mijn tank zit vol prima plantaardige olie.’’



Maar al snel gaat het kort voor de start op de boulevard over wat iedereen hier bindt: de brommers zelf. Het is kijken en bekeken worden. Voor veel van de naar schatting 200 deelnemers is het dan ook onvervalst jeugdsentiment.



Yoeri Trapski (60) wrijft liefdevol over de tank van zijn MV50, met drie versnellingen. ,,Op mijn 16de, ik zat in de vierde van het Haganum Gymnasium, kreeg ik mijn Puch. Dat was het begin van een liefde die nooit meer is overgegaan.’’ Dat dit weleens de laatste Kauwe Klauwe kan zijn? ,,Ik moet het nog zien. Dit, wat wij doen, is wat je noemt een druppel op de gloeiende plaat. Allemaal eco-hysterie, wat ik je brom.’’



