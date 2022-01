Liefhebbers van underground kunnen hart ophalen: The Crave Festival in Zuiderpark gaat door

Haagse waterpo­loërs gegijzeld door coronavi­rus: ‘We zijn een hecht team en missen elkaar’

De stand in de eredivisie waterpolo is veelzeggend voor de situatie waar veel sportverenigingen momenteel in zitten. Er zijn teams die pas veertien wedstrijden hebben gespeeld, maar er zijn ook teams die al achttien keer ten water zijn getrokken. Waterpolo Den Haag ontkomt met negen besmette spelers ook niet aan de coronamiserie.

26 januari