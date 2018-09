Liefst 19.000 verwijderde fietsen niet opgehaald uit Haagse fietsendepot

Den Haag krijgt museum voor reclamede­sign

12:29 In Den Haag komt een museum voor de vormgeving van reclame, met name op papier, dus vooral affiches. Het moet over dik een jaar openen aan de Prinsegracht, in het monumentale Huis Dedel. Omdat het rijk uitgevoerde patriciërshuis al sinds de zeventiende eeuw zo heet en zelf ook de moeite van het bekijken waard is, gaat het Design Museum Dedel heten.