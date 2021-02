‘Liegende agent die op bijtwond van arrestant stond moet vijf jaar uit functie worden gezet’

Drie agenten die gelogen zouden hebben over de aanhouding van een man in een café moeten daarvoor in hoger beroep werkstraffen krijgen, vindt het OM. Een van hen zou zijn voet op de bijtwond in het been van de arrestant gezet hebben en zou vijf jaar lang uit zijn functie moeten worden gezet. De rechtbank sprak het trio eerder vrij.