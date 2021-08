Lien verlaat Scheveningen maar laat een fraai debuutalbum met Nederlandstalige liedjes achter

Niet getreurd Scheveningen, want onder haar bandnaam LIEN heeft ze een heerlijk debuutalbum achtergelaten. Sinds vrijdag staan de negen liedjes van het album Dit gaat nergens over op Spotify. Een wat misleidende titel want haar chansons gaan wel degelijk ergens over. Zo zingt Lien - zelf pas 37 - hoe leuk het leven gaat worden zodra ze met pensioen is. Dan gaat ze naar zee...