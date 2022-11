Lies Colman nieuwe directeur Koninklijk Conservatorium Den Haag

Haagse Huisband Veronica Inside bestaat 40 jaar: ‘Johan Derksen is aardigste en liefste man die ik ken’

De bekendste Haagse coverband The Clarks, vier jaar lang de huisband van Veronica Inside, bestaat zondag exact veertig jaar. Toevallig doet de formatie dan mee aan een benefiet in Musicon voor de doodzieke Joy Renaud, schoondochter van drummer Cesar Zuiderwijk. Oprichter en frontman Micha Hasfeld (73) is trots: ,,We speelden ooit twaalf dagen op IJsland terwijl de hele wereldpers toekeek.”

