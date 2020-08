Liesbeth en Thomas moesten even uit elkaar, om te beseffen: ‘Hierom draait het, de bullshit krijg je er bij’

Thomas: ,,Ik zag Liesbeth achter de bar bij Zeta op de Grote Markt en dacht: dat is echt een lekker ding. Daar moet ik wat mee eten.”



Liesbeth: ,,Toen ik hem ontmoette, zat ik nog in een relatie. Hij stond aan de bar, een wow-moment. Daarna heb ik hem een tijd niet gezien.”



Thomas: ,,Ik had je nummer niet en stuurde je een berichtje via Facebook.”



Liesbeth: ,,Het was uit met mijn toenmalige vriend en hij vroeg of ik wat wilde drinken. We spraken af op het Zeeheldenfestival, heel romantisch.”



Thomas: ,,Nee, dat was veel later. We gingen eerst poolen.”



Liesbeth: ,,Oh ja! Eten en daarna poolen. Ik had gewonnen.”



Thomas: ,,Ik liet je winnen ja.”