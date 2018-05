Liesbeth van Tongeren wordt wethouder in Den Haag

Hun namen gingen al eerder rond in de Haagse wandelgangen. Nu bevestigt GroenLinks de kandidaten. Het Haagse coalitieakkoord is praktisch af, volgende week is de presentatie.



Oud-Greenpeace-directeur Van Tongeren is Kamerlid sinds 2010 en heeft volgens de partij 'haar sporen verdiend op het brede terrein van duurzaamheid'. De Haagse jeugdombudsman Bert van Alphen groeide op in de Schilderswijk en was eerder al wethouder zorg en welzijn in de stad.