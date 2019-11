Lieve Rachel en opa Leo: ‘Zo mooi hoe hij het verleden en heden verbindt door zijn brieven’

Video Undercover in de wereld van de angstecono­mie

15 november Van (nep)nieuws tot gewaagde veiligheidsgadgets, de Angstfabriek speelt handig in op maatschappelijke angsten voor bijvoorbeeld terreur en klimaatverandering. Het publiek krijgt nu de kans om een kijkje achter de schermen te nemen in deze fake fear factory, want De Angstfabriek kent geen geheimen. Of toch wel?