‘Lieve Rachel’ is het beste Haagse boek

Rachel (8), kleindochter van Leo van der Velde, had direct door waarom opa zo stond te juichen en springen toen hij een telefoontje kreeg terwijl ze samen verf aan het kopen waren om 'slijm' te maken. ,,We hebben echt gewonnen, hè opa?!"

De bundel Lieve Rachel waarin Van der Velde in ontroerende brieven verhaalt over het Den Haag uit zijn jeugd, is in de verkiezing van boekhandel Paagman inderdaad verkozen tot beste boek van Den Haag 2019. En ja, daarover is Van der Velde heel erg blij.

Want Lieve Rachel stond niet met de minste in de shortlist. Van der Velde deelde de nominatie met grote schrijversnamen als Oek de Jong, Geert Mak en Peter Buwalda. Ook drie andere - echt Haagse - boeken dongen mee in de verkiezing, waaronder Indorock van Vanja van der Leeden en Blonde Dolly van Tomas Ross. Maar de verhalen van de twee-eenheid Van der Velde raakte bij het stemmende publiek toch de gevoeligste snaar.

Derde

,,We stonden in de verkiezing een tijdje op de derde plaats", zegt Van der Velde - 'Nee, ik heb zelf niet op het boek gestemd'- wat hij al een uitzonderlijk mooi cadeau vond. ,,Maar toen schoven we door naar plaats twee en ja, dan wil je ook wel eerste worden."

Van der Velde heeft zijn sporen al lang verdiend in de vele decennia schrijven voor deze krant. Met als hoogtepunt zijn wekelijkse, paginagrote brieven aan Rachel in de krant op vrijdag.

Kleurrijk

Dennis Mulkens, vriend van Van der Velde, voelde goed aan dat het bundelen van deze verhalen betekent dat Van der Velde zijn kleurrijke leven kan nalaten aan zijn zoon en twee kleindochters.