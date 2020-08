Liever een vliegenmepper dan een DTP-prik uit de KLM Travel Clinic

In het pre-internet tijdperk was je voor het boeken van vakantie aangewezen op reisbureaus. De betere reisagent was herkenbaar aan een lichtbak met het logo van KLM op de gevel. Het ijzersterke beeldmerk van ‘s werelds oudste luchtvaartmaatschappij - opgericht in Den Haag en niet in Amsterdam! - straalt nog steeds vertrouwen uit. Het staat voor Hollands glorie, kordate stewardessen en Delfts Blauwe grachtenhuisjes met Bols-jenever.