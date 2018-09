Liever figuurzagen dan een baan in het bankwezen

'Die is gek', dacht menigeen toen Bianca Otten (48) uit Den Haag een goede baan bij een grote bank vaarwel zegde en ging figuurzagen. Het was ongeveer midden in de financiële crisis toen Otten haar vaste salaris inleverde voor de onzekerheid van een eigen onderneming. ,,Geen dag spijt van mijn beslissing gehad'', zegt Otten die inmiddels een medewerker heeft aan moeten nemen om de opdrachten te kunnen verwerken. ,,Het is zo druk. Aanvankelijk lukte het om vanuit huis te werken maar toen ik alle kamers van ons huis gevuld had, moesten we echt verhuizen naar een ruim bedrijfspand.''