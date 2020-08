Liever fijne cruiseschepen dan die gruwelijk lelijke windmolenparken

Het raakt me als ik je - eindelijk - weer op de achterbank zie neerploffen. Ik vind het niet erg dat je een zwart mondkapje draagt. ,,Weet je dat je vijf maanden niet in m’n auto hebt gezeten. Dat ik jou en je zusje alleen in de tuin heb gezien. Of bij het videobellen. Niet kunnen knuffelen of een verjaarskus geven. Wat een rottijd.” Jij zegt nuchter dat het voor m’n eigen bestwil was. ,,Door dat stomme virus, opa. Jij bent een risico.”