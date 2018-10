Liever John Blankenstein dan Chewbacca als straatnaam

Wonen aan het Chewbaccaplein, de R2D2-straat of de C3PO-laan? Ga d’r maar aan staan. Als het aan D66 ligt, zijn dit prima straatnamen voor de Binckhorst, dat van bedrijventerrein wordt verrampeneerd tot woonwijk.



Waarom die idiote namen? Omdat de fractievoorzitter van de Haagse D66, Daniel Scheper, van science-fiction houdt. Begrijpelijk, het partijprogramma van zijn partij ligt bij Paagman ook op de afdeling science-fiction. De titel luidt: May the Farce be with you. Daniel begint inmiddels te kwijlen bij zijn idee. ‘Ik ben groot geworden met Star Wars en Star Trek. De ruimte spreekt voor veel mensen tot de verbeelding. Ik was zelf fan van Han Solo’, zegt hij met de glimlach van een bakvis.