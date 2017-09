'Liever met 4-3 winnen dan 1-0'

Tot op zekere hoogte was het, toen hij de boel in november 2016 van Chris Hoogerweij overnam, thuiskomen. Eki Korte, in het dagelijks leven accountant, begon 44 jaar geleden met voetballen op amper twee kilometer hiervandaan. Dat was bij HVV Archipel, dat speelde op de Waalsdorperlaan en onderdeel uitmaakte van een indrukwekkende verzameling clubs op een klein grondgebied. Vanaf Archipel ging hij al snel naar ADO, waar de uitgekookte rechtsbuiten deel ging uitmaken van een ijzersterke generatie met Frans Danen, Leo Schellevis en Albert van Oosten. Met de A-regionaal werden ze kampioen van Nederland.

Het was in seizoen 1985-1986 (dat FC Den Haag als ongeslagen kampioen van de eerste divisie zou afsluiten) dat VI Junior Korte tipte als een talent dat nog completer zou zijn dan Marco van Basten. En Korte haalde, nog dat seizoen, ook het eerste elftal van FC Den Haag. Al bemachtigde hij geen basisplaats. Hij vertrok naar Heracles. Toen dat verblijf geen lang leven bleek beschoren, ging hij, met onverminderd enthousiasme, verder bij de amateurs - VCS, VIOS en 's-Gravenzandse VV.

Vader

En hield dat opvallend lang vol. De laatste jaren, in een nieuwe versie van zichzelf, als slim opkomende rechtsback. Als trainer werkte hij bij HVV Cromvliet, ADO-amateurs, GONA, RAS, DWO en DSVP. Nu zien we hem, inmiddels ook alweer 24 jaar vader van NAC-prof Giovanni Korte, op het vers gemaaide gras in De Kuil aan de Oude Waalsdorperweg zijn manschappen aanmoedigen tijdens een loopoefening.

Dan volgt een partij met tweemaal raken, een variant waarbij vooruitdenken een centrale rol speelt. Afwisselend geeft hij aanwijzingen en observeert hij gehurkt in het gras. Als Korte zijn ploeg zo inschat, gaat hij ervan uit dat ze in de bovenste regionen kunnen meedraaien, hoopt hij op een periodetitel en droomt ervan op termijn de eerste trainer te worden die KSD-Marine naar de derde klasse leidt. Toen hij hier begon, wist hij eerlijk gezegd niet veel over de club. Inmiddels heeft hij een duidelijk beeld: ,,Koninklijke Stallen Departement en VV Marine; een samenvoeging van personeelsvoetbalclubs waar je er in Den Haag ooit heel veel van had."

Hersenen erbij

,,Mede door het in de diepte gelegen terrein - net een klein Quick Boys - hebben we de gunfactor. We zitten hier inderdaad prachtig. Bij deze compacte vereniging is het sociale aspect belangrijk. Normaal gedrag. Iedereen kent elkaar. De jongens bekijken elkaars wedstrijden. Dat kan, omdat de ene week alle teams thuisspelen en de andere week allemaal uit. De spelers hebben vorig jaar kennisgemaakt met mijn denkwijze, die wil ik nu verder doorvoeren. Voetbal met passie, maar wel de hersenen erbij. Slimmigheid. Voetbal met een gedachte.

Quote Laten we gebruikmaken van wat wij ten opzichte van hen hebben; Haagse bluf Eki Korte