'Liever niet met een condoom, dat past niet bij mijn fantasie'

De 21-jarige O. komt sinds een jaartje of wat op de Geleenstraat. ,,Er zijn hier heel mooie vrouwen en het is allemaal schoon en netjes'', zegt hij. De Hagenaar, die zelf goede looks heeft en vlakbij de Doubletstraat opgroeide, gaat niet uit, is druk met voetbal en heeft naar eigen zeggen 'voorlopig' geen behoefte aan een vaste vriendin.



Betaalde seks met een vrouw achter een van de ramen vindt hij spannend. ,,Als ik me verveel ga ik hierheen.'' En hij doet het veilig. Mét condoom dus. ,,Ik wil geen ziektes.‘’



Maar niet alle mannen die naar de Haagse seksstraten komen zijn in voor veilige seks en condooms, weet sociaal dienstverlener Jacomien Veldboom van Spot 46. De organisatie informeert en adviseert sekswerkers over hoe ze gezond en veilig kunnen werken. Ze houdt spreekuur voor de prosituées en er zijn sociaal dienstverleners om al hun vragen te beantwoorden.



Anticonceptie gebruiken en veilige seks zijn terugkerende onderwerpen. ,,Want veel klanten vragen of ze het zonder kunnen doen'', weet Veldboom. ,,Wij willen de vrouwen er extra bewust van maken dat het condoom écht belangrijk is.'' En dat onder meer om geslachtsziekten te voorkomen.



Deze week is de Week van het Condoom. In dat kader werden woensdag in het Haagse Red Light District condooms uitgedeeld. Sekswerkers en klanten konden zich bovendien gratis laten testen op een soa (een seksueel overdraagbare aandoening). Klanten konden daarvoor terecht in de mobiele kliniekbus van de GGD. Het was druk, meldt de gezondheidsdienst. ,,Er zijn ongeveer twintig mannen gekomen.''