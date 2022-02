Liever speelgoedwinkel dan hulppunt voor arbeidsmigranten: ‘Al genoeg hangmannen hier’

Onderzoek: Geen 30.000, maar 6000 doden tijdens Bersiap in Nederlands-In­dië

Er vielen geen 20.000 tot 30.000 doden tijdens de Bersiap in Nederlands-Indië, maar hooguit 6000. Dat blijkt uit het grote onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands Indië met als titel Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Wel was het geweld complexer dan eerder gedacht.

13:57